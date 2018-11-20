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В Одессе около двухсот автомобилей на еврономерах частично перекрыли движение по Киевской трассе, в районе КПП «Дачное», сообщает Думская.

Как передает издания, они заблокировали по две полосы в каждом направлении. По словам протестующих, аналогичные акции сегодня проходят по всей Украине.

Владельцы авто на еврономерах требуют наложить вето на законопроекты №8487 и №8488.

«Согласно этим законам, при стоимости автомобилей в 3 тысяч у.е мы должны платить за растаможку 3-4 тысячи у.е. Это много», — возмущаются участники акции.

Они заявляют, что их акция — бессрочная и будет проходить до выполнения требований.

Как сообщал ForUm, общественная организация «Авто Евро Сила» анонсировала на вторник, 20 ноября, в 46 городах Украины начало бессрочной «акции гражданского неповиновения».

Активисты, в частности, заблокировали центр Киева.
ForUm

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