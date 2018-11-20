также в разделеЭкономика
Цены на бензин в Украине продолжают снижаться 18
Урожай зерновых в Украине превысил исторический максимум 40
Кабмин выделит на доставку пенсий почтальонами 500 миллионов 11
Аэропорт между Днипром и Запорожьем обещают построить за два года 28
Ryanair обещает новые рейсы из Украины и билеты по 5 евро 41
Мингарелли: Украина может стать одним из ключевых игроков энергорынка ЕС 34
НБУ прогнозирует замедление темпов роста зарплат 19
Рева: Задекларированные заробитчанами доходы не облагаются налогом 26
Добыча газа в Украине достигла 4-летнего рекорда 47
«Нафтогаз» предлагает профинансировать монетизацию субсидий 41
Украинскую ГТС оценили в $14 миллиардов 50
Президент одобрил соглашение с ЕС о получении €1 миллиарда помощи 29
Всю сферу торговли обяжут перейти на безналичные платежи 35
Гройсман сказал, когда рассчитывает получить новый транш МВФ 27
Гройсман: Украина заинтересована в американском сжиженном газе 28
НБУ выпустил памятные монеты необычной формы 47
Украина может получить транш по новой программе МВФ до конца года 48
Украина принудительно продала долю «Газпрома» в донецкой компании 108

Законопроект о государственном бюджете на 2019 год предусматривает увеличение доходов на 950 млн грн за счет введения новых правил растаможки ввозимых из-за границы автомобилей. Об этом свидетельствуют документы в карточке проекта закона №9000, сообщает  112 Украина.

Согласно пояснительной записке, растаможка авто на еврономерах, ввезенных в Украину в режиме транзита или временного ввоза за последние четыре года, может принести около 1 млрд грн. Их намерены направить в спецфонд госбюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда в объеме 1 млрд грн.

Вместе с тем, освободили от налогообложения акцизом ввоз в Украину кузовов для легковых автомобилей при условии их дальнейшего использования для изготовления автомобилей - ожидается, что это снизит поступления в бюджет на 50 млн грн.

Как сообщал ForUm, 8 ноября Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

В свою очередь общественная организация «АвтоЕвроСила» в знак протеста против принятия этих изменений начала 20 ноября бессрочную «акцию гражданского неповиновения».

Активисты, в частности, заблокировали центр Киева и трассы Киев-ОдессаКиев-ЧопЧернигов-Новые Ярыловичи. Всего из-за акций протеста ограничено движение автомобильного транспорта в 23 населенных пунктах.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги