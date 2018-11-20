Законопроект о государственном бюджете на 2019 год предусматривает увеличение доходов на 950 млн грн за счет введения новых правил растаможки ввозимых из-за границы автомобилей. Об этом свидетельствуют документы в карточке проекта закона №9000, сообщает 112 Украина.

Согласно пояснительной записке, растаможка авто на еврономерах, ввезенных в Украину в режиме транзита или временного ввоза за последние четыре года, может принести около 1 млрд грн. Их намерены направить в спецфонд госбюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда в объеме 1 млрд грн.

Вместе с тем, освободили от налогообложения акцизом ввоз в Украину кузовов для легковых автомобилей при условии их дальнейшего использования для изготовления автомобилей - ожидается, что это снизит поступления в бюджет на 50 млн грн.

Как сообщал ForUm, 8 ноября Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

В свою очередь общественная организация «АвтоЕвроСила» в знак протеста против принятия этих изменений начала 20 ноября бессрочную «акцию гражданского неповиновения».

Активисты, в частности, заблокировали центр Киева и трассы Киев-Одесса, Киев-Чоп, Чернигов-Новые Ярыловичи. Всего из-за акций протеста ограничено движение автомобильного транспорта в 23 населенных пунктах.