Встреча Президента Петра Порошенко с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата не состоялась – они засели в актовом зале лавры, в то время как Президент ждал их в Украинском доме.

При этом в АП заявили о готовности к диалогу: Двери «Украинского дома» остаются открытыми.

Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата заявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

По факту непредставления тепла в городах Смела Черкасской области и Кривой Рог Днепропетровской области открыто уголовное производство. Все котельные АО «Криворожская Теплоцентраль» возобновили работу, в течение суток жители города почувствуют тепло в своих домах

Прокуратурой Киевской области разоблачена преступная схема должностных лиц авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которые завладели денежными средствами аэропорта «Борисполь» в размере более 10 млн грн.

Пресс-службу Министерства иностранных дел Украины возглавила Екатерина Зеленко.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть четверых украинцев в ДТП в Чехии.

Член венгерской партии «Йоббик» Тамаш Шаму был «наблюдателем» за «выборами» на оккупированном Донбассе.

На организацию президентских выборов в Украине потратят более 2 миллиардов гривен.

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту проведения незаконных «выборов» на оккупированной территории Луганщины.

Завтра в Киеве ожидается образование снежного покрова до 6 сантиметров.

В Бахмуте нападающий застрелил сотрудника охраны магазина и завладел ювелирными украшениями.