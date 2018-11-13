также в разделеОбщество
Украинские ученые впервые за 17 лет отправились исследовать Южный океан 13
В Ирпене двое подростков насмерть забили бездомного 16
УПЦ МП против переименования своей церкви 23
На территории арсенала в Ичне нашли БПЛА 24
Херсонские школьники идут на вынужденные каникулы 27
Мужчина вез из оккупированного Донбасса похищенные пломбы ЦИК 15
Фейк и давление: Минюст прокомментировал дела против Яценюка и Петренко 31
Две трети украинцев считают РФ агрессором 23
УПЦ МП разрывает отношения с Константинопольским патриархатом 63
В Горловке увольняют бюджетников, отказавшихся голосовать на «выборах» 59
Завтра в Украине выпадет до 6 см снега 56
Почти 900 заключенных в ОРДЛО просят перевода на подконтрольную территорию 21
В Северодонецке сорвали отопительный сезон 26
Одесский застройщик вводит новый формат общения с инвесторами 42
Украина экстренно созывает ТКГ из-за «выборов» на Донбассе 829
По факту проведения «выборов» в ОРЛО завели уголовное дело 33
Воевавший на стороне боевиков россиянин получил 10 лет тюрьмы 32
«Ничтожное событие»: ВР не будет реагировать на «выборы» в ОРДЛО 26

Встреча Президента Петра Порошенко с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата не состоялась – они засели  в актовом зале лавры, в то время как Президент ждал их в Украинском доме.

При этом в АП заявили о готовности к диалогу: Двери «Украинского дома» остаются открытыми.

Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата заявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

По факту непредставления тепла в городах Смела Черкасской области и Кривой Рог Днепропетровской области открыто уголовное производство. Все котельные АО «Криворожская Теплоцентраль» возобновили работу, в течение суток жители города почувствуют тепло в своих домах

Прокуратурой Киевской области разоблачена преступная схема должностных лиц авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которые завладели денежными средствами аэропорта «Борисполь» в размере более 10 млн грн.

Пресс-службу Министерства иностранных дел Украины возглавила Екатерина Зеленко.  

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть четверых украинцев в ДТП в Чехии. 

Член венгерской партии «Йоббик» Тамаш Шаму был «наблюдателем» за «выборами» на оккупированном Донбассе. 

 На организацию президентских выборов в Украине потратят более 2 миллиардов гривен.

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту проведения незаконных «выборов» на оккупированной территории Луганщины.

Завтра в Киеве ожидается образование снежного покрова до 6 сантиметров.

В Бахмуте нападающий застрелил сотрудника охраны магазина и завладел ювелирными украшениями. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги