Встреча Президента Петра Порошенко с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата не состоялась – они засели в актовом зале лавры, в то время как Президент ждал их в Украинском доме.
При этом в АП заявили о готовности к диалогу: Двери «Украинского дома» остаются открытыми.
Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата заявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.
По факту непредставления тепла в городах Смела Черкасской области и Кривой Рог Днепропетровской области открыто уголовное производство. Все котельные АО «Криворожская Теплоцентраль» возобновили работу, в течение суток жители города почувствуют тепло в своих домах
Прокуратурой Киевской области разоблачена преступная схема должностных лиц авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которые завладели денежными средствами аэропорта «Борисполь» в размере более 10 млн грн.
Пресс-службу Министерства иностранных дел Украины возглавила Екатерина Зеленко.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть четверых украинцев в ДТП в Чехии.
Член венгерской партии «Йоббик» Тамаш Шаму был «наблюдателем» за «выборами» на оккупированном Донбассе.
На организацию президентских выборов в Украине потратят более 2 миллиардов гривен.
Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту проведения незаконных «выборов» на оккупированной территории Луганщины.
Завтра в Киеве ожидается образование снежного покрова до 6 сантиметров.
В Бахмуте нападающий застрелил сотрудника охраны магазина и завладел ювелирными украшениями.
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