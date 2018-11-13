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По факту отсутствия отопления в Кривом Роге начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Напомним, «Криворожская теплоцентраль» вечером 11 ноября запустила 4 котельные и предупредила, что «риск вмешательства ПАО «Криворожгаз» в работу котельных АО «Криворожская Теплоцентраль» остается».

В то же время пресс-служба «Криворожгаза» около 23:00 11 ноября заявила, что зафиксировано падение давления в газораспределительных сетях ПАО «Криворожгаз», что «приведет к возникновению аварийных ситуаций».

12 ноября криворожане пикетировали «Криворожгаз» с целью убедить газового монополиста в необходимости поставок газа на котельные «Теплоцентрали».

 

 

 

 

 
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