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На организацию президентских выборов в Украине потратят более 2 миллиарда гривен. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

«Общая сумма пока составляет 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн, из них на первый тур выборов - примерно 1,5 млрд грн, на второй - 848 млн грн», - отметил Радченко.

По словам секретаря ЦИК Натальи Бердацкой, в комиссии рассчитывают, что при рассмотрении во втором чтении проекта государственного бюджета на 2019 годд будут учтены замечания по перераспределению средств, которые не были использованы на местные выборы.

«Их планируем использовать на кибербезопасность. Надеемся, что мы успеем провести тендеры и закупить техническое оборудование для обеспечения кибербезопасности», - сказала Бердацкая.

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила объемы расходов для проведения выборов президента и народных депутатов Украины на 2019 год.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Старт избирательной кампании запланирован на 31 декабря 2018 года.

С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация, которая завершается в полночь последней пятницы перед голосованием.

До 9 февраля 2019 года будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.

 
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