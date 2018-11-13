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Президент Украины Петр Порошенко готов провести встречу с владыками УПЦ Московского патриархата в «Украинском доме». Соответствующее заявление Администрации Президента распространил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Последовательно отстаивая единство Украины, стремясь к единству Украинской церкви, еще несколько недель назад Президент Украины инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ (МП), пригласив их в «Украинский дом». Но тот, кто не хочет результата, ищет причины для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит», - написал он.

«Ни язык ультимативных требований, ни проведения заседания Синода по сценарию, вероятно, направленному из Москвы, не способны сорвать процесс создания Украинской поместной православной церкви. Этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан нашего государства. Поэтому идти против воли собственного народа - это очевидно путь в никуда», - подчеркивается в заявлении.

Президент пригласил владык УПЦ (МП) к диалогу, чтобы они из первых уст услышали информацию о его переговорах со Вселенским Патриархом, о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора.

«Президент Украины готов к диалогу. Двери «Украинского дома» остаются открытыми», - отметил Цеголко.

Как сообщал ForUm, встреча Президента Петра Порошенко с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата не состоялась – они засели  в актовом зале лавры, в то время как Президент ждал их в Украинском доме.

Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата заявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

 
ForUm

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