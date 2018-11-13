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В среду, 14 ноября, в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западной части Украины ожидается преимущественно дождь.

На остальной территории – без существенных осадков, возможны туманы, морось.

Ветер в среду будет преобладать юго-восточного направления, порывистый.

Ближайшей ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, на востоке -4-10 градусов, завтра днем ​​от 2 мороза до 4 тепла.

В западных областях ночью 1 + 4 градуса, днем ​​+4 + 8, на Закарпатье до +12 градусов.

В Киеве завтра ожидается дождь и мокрый снег, на дорогах снежная каша и гололед. Ближайшей ночью в Киеве -2-4 градуса, завтра днем ​​около нуля.

По данным ГосЧС, ожидается образование снежного покрова до 6 сантиметров!  
ForUm

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