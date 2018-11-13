В среду, 14 ноября, в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В западной части Украины ожидается преимущественно дождь.
На остальной территории – без существенных осадков, возможны туманы, морось.
Ветер в среду будет преобладать юго-восточного направления, порывистый.
Ближайшей ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, на востоке -4-10 градусов, завтра днем от 2 мороза до 4 тепла.
В западных областях ночью 1 + 4 градуса, днем +4 + 8, на Закарпатье до +12 градусов.
В Киеве завтра ожидается дождь и мокрый снег, на дорогах снежная каша и гололед. Ближайшей ночью в Киеве -2-4 градуса, завтра днем около нуля.
По данным ГосЧС, ожидается образование снежного покрова до 6 сантиметров!
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