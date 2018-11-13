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Все котельные АО «Криворожская Теплоцентраль» возобновили работу, в течение суток жители города почувствуют тепло в своих домах, сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня ночью была запущена последняя котельная № 5 АО «Криворожская теплоцентраль», которой были ограничены поставки газа. Наконец, проблема решена и жители Довгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах», – говорится в сообщении

В компании подчеркнули, что поставки газа осуществляются на все объекты АО «Криворожская теплоцентраль».

«По состоянию на 13.11.2018 все котельные АО «Криворожская Теплоцентраль» стабильно работают и выходят на номинальный режим», – сказано в сообщении.

Напомним, «Криворожская теплоцентраль» вечером 11 ноября запустила 4 котельные и предупредила, что «риск вмешательства ПАО «Криворожгаз» в работу котельных АО «Криворожская Теплоцентраль» остается».

В то же время пресс-служба «Криворожгаза» около 23:00 11 ноября заявила, что зафиксировано падение давления в газораспределительных сетях ПАО «Криворожгаз», что «приведет к возникновению аварийных ситуаций».

12 ноября криворожане пикетировали «Криворожгаз» с целью убедить газового монополиста в необходимости поставок газа на котельные «Теплоцентрали».

По факту отсутствия отопления в Кривом Роге было начато уголовное производство.

 
ForUm

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