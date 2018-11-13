В Бахмуте нападающий застрелил сотрудника охраны магазина и завладел ювелирными украшениями. Полиция города и подразделения прилегающих районов подняты по тревоге, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Около 16:40 на линию 102 поступило сообщение от наряда Государственной службы охраны о том, что человек в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре города. Во время налета погиб охранник заведения. Подозреваемый с похищенными драгоценностями убежал.

Полиция начала операцию по задержанию злоумышленника. На место выехало руководство Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Над раскрытием преступления работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции и оперативники криминальной полиции области.