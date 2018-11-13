Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата заявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Соответствующее постановление принято на заседании 13 ноября.

Кроме того, собор епископов Украинской православной церкви МП считает, что решения Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы.

«Приняв антиканонические решения, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола. В связи с этим евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается», - говорится в постановлении.

В УПЦ МП считают недопустимым «незаконное вмешательство» Константинопольского Патриархата во внутренние дела другой поместной церкви и попытки «решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников».

В постановлении заявлено, что процесс предоставления томоса об автокефалии является «искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины». Поэтому Собор епископов считает невозможным при таких условиях вовлечение епископата, духовенства и мирян УПЦ (МП) в эти процессы.

Как сообщал ForUm, встреча Президента Петра Порошенко с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата не состоялась – они засели в актовом зале лавры, в то время как Президент ждал их в Украинском доме.