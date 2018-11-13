Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту проведения незаконных «выборов» на оккупированной территории Луганщины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации и обеспечения проведения оккупационной администрацией Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганской области 11.11.2018 так называемых «очередных выборов главы «ЛНР» и депутатов народного совета «ЛНР» по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины», – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что оккупационной администрацией и подконтрольными ей самопровозглашенными органами, которые узурпировали выполнения властных функций на временно оккупированной территории Луганской области, 11 ноября организованы и проведены так называемые «очередные выборы главы «ЛНР» и депутатов народного совета «ЛНР».

Сейчас следователями установлены лица, которые непосредственно организовывали, финансировали проведение незаконных «выборов» и участвовали в качестве «кандидатов» на должности в псевдогосударственном образовании «ЛНР», а также представителей иностранных государств, входивших в состав наблюдателей.

«Организация и проведение очередных незаконных «выборов» приводит к продолжению вооруженной агрессии Российской Федерации, поддержки террористической деятельности, в результате чего нарушаются демократические права граждан Украины. Прокуратурой Луганской области принимаются все меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности», – сказано в сообщении.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все принимающие участие в организации и проведении этих «выборов» понесут неизбежную ответственность.