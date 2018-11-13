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Пресс-службу Министерства иностранных дел Украины возглавила Екатерина Зеленко.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Павел Климкин.

По его словам, Зеленко заменит на этом посту Марьяну Бецу.

«Марьяна не оставляет дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия! Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию», - написал Климкин.

Напомним, 13 сентября Президент Петр Порошенко назначил Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.
ForUm

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