Пресс-службу Министерства иностранных дел Украины возглавила Екатерина Зеленко.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Павел Климкин.
По его словам, Зеленко заменит на этом посту Марьяну Бецу.
«Марьяна не оставляет дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия! Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию», - написал Климкин.
Дуже непросто відривати від серця таку речницю @Mariana_Betsa. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 листопада 2018 р.
Радий представити вам @KaterynaZelenko, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію. Welcome on board😉 pic.twitter.com/zXVWBgqFJm
Напомним, 13 сентября Президент Петр Порошенко назначил Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время