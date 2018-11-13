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Прокуратурой Киевской области разоблачена преступная схема должностных лиц авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которые завладели денежными средствами аэропорта «Борисполь» в размере более 10 млн грн, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что между ЧАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» и государственным предприятием «Международный аэропорт «Борисполь» заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта.

Так, должностные лица авиакомпании МАУ, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, скрыли от госпредприятия реальные объемы полученных денежных средств за выполнение работ по обслуживанию и ремонту. Вследствие неправомерных действий указанных лиц, государству нанесен ущерб на сумму свыше 10 млн грн.

Во время досудебного расследования, прокуратурой Киевской области совместно с работниками ГУ КЗЭ СБУ проведены санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

Сейчас управляющему совместной деятельностью - бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления.
ForUm

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