Член венгерской партии «Йоббик» Тамаш Шаму был «наблюдателем» за «выборами» на оккупированном Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

«В связи с информацией об участии члена партии «Йоббик», представителя Областного совета Бекеш в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Гергьо Тамаша Шама в так называемом «наблюдении» за фейковыми выборами на Востоке Украины обратилась к председателю партии «Йоббик», Областному совету Бекеш и Министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии», – отметила она.

Непоп подчеркнула, что высоко ценит поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине.

«Такие же действия отдельных «политиков» заслуживают сурового осуждения и надлежащей реакции с тем, чтобы предотвратить их повторение. Такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от продолжающейся российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, а и просто глубоко аморально», – заявила посол.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.