В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть четверых украинцев в ДТП в Чехии. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко.

«Об аварии и гибели четырех Украинских в Чехии - консул установил контакт с родными погибших и обрабатывает вопросы, связанные с репатриацией тел. Пострадавшему пятом гражданину оказывается необходимая помощь», – написала она.

Как ранее сообщал ForUm, 11 ноября в районе чешского городка Тришинец микроавтобус «Мерседес», в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП четверо украинцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.