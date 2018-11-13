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Встреча Президента Петра Порошенко с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата не состоялась, сообщает Союз православных журналистов.

По данным издания, встреча должна была начаться в актовом зале Киево-Печерской лавры в 14:00, однако уже после договоренности о назначенной дате епископы получили предписание от главы Администрации Президента Игоря Райнина приехать на то же время (14:00) в Украинский дом.

Информацию о срыве встречи подтверждает и спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) в Facebook.

«В то время как в 14:00 в Украинском доме должна была начаться встреча Президента Украины с епископатом Московского Патриархата - приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в актовом зале лавры. Утром собирался Синод МПыУ. С очевидным намеком: кто из архиереев не подчинится распоряжению Митрополии (по факту же - инструкциям из Москвы) - тот решением Синода сегодня же лишится должности», - написал он.

Тем временем информационно-просветительский отдел УПЦ МП сообщает, что на территории лавры  проходит заседание Собора епископов Украинской Православной Церкви, на котором присутствуют 83 из 90 епархиальных и викарных архиереев, имеющих право голоса.

Ранее сообщалось, что епископы Украинской православной церкви Московского патриархата планируют провести встречу с Порошенко 13 ноября.
ForUm

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