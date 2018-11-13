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По факту непредставления тепла в городе Смела открыто уголовное производство, сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

По данным главка, действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках открытого уголовного производства. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также отмечается, что 13 октября в городе местные жители перекрыли движение транспортных средств с требованием начала подачи тепла в квартиры. Однако позже движение было возобновлено.

Напомним, в Смеле 2 ноября объявлено чрезвычайное положение связи с отсутствием отопления в жилом секторе, а также объектах коммунальной сферы — школах, детских садах и больницах

 
ForUm

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