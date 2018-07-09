В совместном заявлении юбилейного XX саммита Украина-Европейский Союз, который сегодня состоялся в Брюсселе, признаются европейские устремления Украины.

Лидеры Украины и Европейского Союза в совместной декларации по результатам саммита Украина-ЕС призвали освободить всех политзаключенных в РФ и в оккупированном Россией Крыму

Российская Федерация продолжает аннексию исключительной морской экономической зоны Украины. Об этом сегодня в Одессе во время церемонии открытия международных военно-морских учений «Си Бриз-2018» (Sea Breeze-2018) заявил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины как член Европейского вещательного союза ежегодно обеспечивает участие страны в детском Евровидении, однако в этом году из-за критического недофинансирования Общественного вещателя представитель от Украины не сможет принять участие в международном песенном конкурсе.

Подольский районный суд Киева приговорил к трем годам лишения свободы условно Екатерину Лапинскую за причастность к нападению на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) в Киеве.

Прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали топ-менеджера компании «Трейд Коммодити» Владимира Гарькавого, который пришел на допрос в НАБУ.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост.

Сегодня в 10:00 на 36 км автодороги Киев – Одесса вблизи села Хлепча Васильковского района в результате ДТП погиб работник дорожной службы.

Новый Закон «О валюте и валютных операциях» обязывает Кабинет Министров совместно с Национальным банком разработать законопроект относительно осуществления разового декларирования активов физических лиц .

Сегодня вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Фракция «Блок Петра Порошенко» не планирует выходить из парламентской коалиции и настроена на плодотворное сотрудничество. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.

В подконтрольном России Верховном суде Крыма 9 июля на заседании по делу обвиняемого в подготовке диверсий на территории полуострова гражданина Украины Евгения Панова прокурор Эсвет Фурмамбетов запросил для него наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по существу дела украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, на 17 июля.

Президент Польши Анджей Дуда, находясь на Волыни, снова назвал события Волынской трагедии 1943-44 годов «геноцидом» и «этнической чисткой» тогдашнего местного польского населения со стороны украинцев, повторив нынешнюю политическую терминологию официальной Варшавы. После этого он призвал к дружбе между двумя народами, которая, по его словам, должна опираться «на правду» с варшавской точки зрения.

9 июля около 1:00 на ул. Кодацкий Спуск в Днипре произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы. Пострадавшего направили доставили в больницу, где не приходя в сознание, он скончался.

Сегодня, 9 июля, в 02:00 на улице Котляревского в частный дом жителя Ривного неизвестный бросил гранату.

Украине удалось обойти блокировку Венгрией участия в саммите НАТО, и заседание состоится совместно с Грузией в Брюсселе. Об этом сообщил председатель представительства Украины при альянсе Вадим Пристайко.

Хорватский футбольный союз решил отстранить члена делегации национальной сборной Огнена Вукоевича от чемпионата мира.

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поддержал игрока сборной Хорватии Домагоя Виду, который посвятил победу своей национальной команды Украине.

44-летняя Дон Стерджесс, которая была госпитализирована 30 июня в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери после отравления нервнопаралитическим веществом «Новичок», скончалась.