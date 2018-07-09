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Фракция «Блок Петра Порошенко» не планирует выходить из парламентской коалиции и настроена на плодотворное сотрудничество. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время брифинга по результатам согласительного совета ВРУ, сообщает 112 Украина.

«О выходе БПП из коалиции, я впервые от вас слышу о такой инициативе. Я общался сегодня с руководством БПП – насколько мне известно, не предполагается даже постановки такого вопроса на повестке дня. Наоборот, есть общее совместное намерение обеспечить эффективную и продуктивную работу высшего законодательного органа Украины - Верховной Рады», - сказал Парубий.

Он выразил убеждение, что текущая неделя продемонстрирует слаженную работу ВРУ.

Напомним, 5 июля в плане работы Рады был вопрос обновления Центризбиркома. Во время утреннего пленарного заседания спикер ВРУ Андрей Парубий предложил депутатам путем рейтингового голосования определиться, переходить ли к обновлению состава ЦИК, однако за выступили только 189 народных избранников (из них из «Блока Петра Порошенко» - 117, а из «Народного фронта» - 10). После этого фракция БПП объявила о прекращении работы до возвращения к вопросу обновления ЦИК.

Утреннее пленарное заседание закрыли досрочно. Во время вечернего депутаты почти без голосов БПП поддержали за основу законопроект о парламентском и правительственном официальном издании.

 
ForUm

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