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В совместном заявлении юбилейного XX саммита Украина-Европейский Союз, который сегодня состоялся в Брюсселе, признаются европейские устремления Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Европейского совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и президента Украины Петра Порошенко по итогам XX саммита Украина-ЕС, сообщает УНИАН.

В частности, они приветствовали вступление в силу с 1 сентября 2017 года Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. «В этом контексте мы признали европейские устремления Украины и приветствовали ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации. Мы приветствовали уже достигнутые результаты в имплементации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, а также подтвердили нашу приверженность ускорению этих усилий», - говорится в заявлении.

«Мы приветствовали неизменную готовность Украины в дальнейшем приближать свое законодательство к законодательству ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, в частности в области цифрового рынка, таможенного сотрудничества и энергетики с целью содействия росту и созданию рабочих мест, а также дальнейшего улучшения торговли. Мы ожидаем совместного подведения итогов прогресса на следующем заседании Совета Ассоциации», - говорится в заявлении.

Как сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко заявил, что внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию Украины в части закрепления в Основном законе стратегических целей Украинского государства - членства Украины в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе. 

Глава государства уверен в том, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы относительно вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора, а их результат будет положительным.

 
ForUm

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