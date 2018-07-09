Украине удалось обойти блокировку Венгрией участия в саммите НАТО, и заседание состоится совместно с Грузией в Брюсселе. Об этом сообщил председатель представительства Украины при альянсе Вадим Пристайко в эфире программы «Завтра», совместного проекта телеканала 112 Украина и Радио Свобода.

По его словам, был определен вариант совместного заседания с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО.

«Мы собираемся снова с альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь альянса может обеим странам поступить», – добавил господин Пристайко.

Он также предположил, что Венгрия может блокировать заявление заседания, но подчеркнул, что важнее для Украины будет декларация саммита.

«Есть технические детали, и, действительно, Венгрия пытается блокировать заявление этого заседания, но, кроме заявления заседания, будет заявление генерального секретаря, который будет председательствовать во время заседания – он является также председателем комиссии Украина – НАТО – и будет конечная декларация саммита, что является значительно более важным, потому что декларация саммита – это документ, по которому живет альянс от саммита к саммиту. Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины вещи», – сказал Пристайко.

«Главной победой для нас будет поддержка НАТО в противостоянии с Россией, также немаловажным будет зафиксировать те достижения, которые есть, и определить путь вперед. Нам нужно разблокировать военно-техническое сотрудничество. Джавелини нам очень помогли, поэтому сейчас мы говорим с членами альянса о том, что нам нужна некоторая помощь: кое-что мы готовы покупать, а некоторые технологии нам нужны для того, чтобы наша армия стала сильнее», – добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать любое решение на саммите НАТО 11-12 июля в Брюсселе по итогам встречи с Украиной и Грузией.