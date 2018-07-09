также в разделеПолитика
Агро-лоббисты: Как «Бизнес-Варта» лоббирует интересы мошенников и аферистов 19
Дуда снова назвал Волынскую трагедию «геноцидом» и «этнической чисткой» 27
Порошенко открыл Мемориал памяти украинцев, погибших от рук Армии Крайовой 78
Закон о нацбезопасности вступил в силу 29
Порошенко едет в Польшу 31
Порошенко уволил «куратора» НАПК 40
В ОБСЕ призвали ВР пересмотреть «диктаторский» закон о блокировке сайтов 56
В НАТО опасаются возможных тайных договоренностей РФ и США 87
В Раде планируют ввести ID-карты для депутатов 28
Перед встречей с Путиным Трампу напомнили, что РФ – агрессор, а Украина – жертва 60
Совет ЕС на полгода продлил санкции против РФ 30
Нардеп Нимченко встал на защиту русского языка в Конституционном суде 64
Порошенко подписал закон о нацбезопасности 31
Депутаты снова отложили обновление ЦИК 27
Минюст: Высшее руководство РФ ответственно за катастрофу МН17 109
Порошенко: Для России нет «красных линий» 48
Луценко: Янукович оставил в казне меньше, чем у меня было после тюрьмы 39
Мураев оставил жену с детьми ради молодой модели 1322

Украине удалось обойти блокировку Венгрией участия в саммите НАТО, и заседание состоится совместно с Грузией в Брюсселе. Об этом сообщил председатель представительства Украины при альянсе Вадим Пристайко в эфире программы «Завтра», совместного проекта телеканала 112 Украина и Радио Свобода.

По его словам, был определен вариант совместного заседания с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО.

«Мы собираемся снова с альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь альянса может обеим странам поступить», – добавил господин Пристайко.

Он также предположил, что Венгрия может блокировать заявление заседания, но подчеркнул, что важнее для Украины будет декларация саммита.

«Есть технические детали, и, действительно, Венгрия пытается блокировать заявление этого заседания, но, кроме заявления заседания, будет заявление генерального секретаря, который будет председательствовать во время заседания – он является также председателем комиссии Украина – НАТО – и будет конечная декларация саммита, что является значительно более важным, потому что декларация саммита – это документ, по которому живет альянс от саммита к саммиту. Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины вещи», – сказал Пристайко.

«Главной победой для нас будет поддержка НАТО в противостоянии с Россией, также немаловажным будет зафиксировать те достижения, которые есть, и определить путь вперед. Нам нужно разблокировать военно-техническое сотрудничество. Джавелини нам очень помогли, поэтому сейчас мы говорим с членами альянса о том, что нам нужна некоторая помощь: кое-что мы готовы покупать, а некоторые технологии нам нужны для того, чтобы наша армия стала сильнее», – добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать любое решение на саммите НАТО 11-12 июля в Брюсселе по итогам встречи с Украиной и Грузией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги