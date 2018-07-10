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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в отравлении «Новичком» в городе Эймсбери 44-летней  британки Дон Стерджесс.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Простая действительность такова, что действия России привели к смерти британской гражданки», - заявил Уильямсон перед парламентом страны.

Он также подчеркнул уверенность в том, что мир объединится  в осуждении этого инцидента.

Как сообщал ForUm, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии 4 июля были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба находились в критическом состоянии, которое связывают с воздействием неизвестного вещества.

У пары были выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года

Одна из жертв отравления, Дон Стерджесс, скончалась в госпитале 8 июля.
ForUm

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