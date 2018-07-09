Российская Федерация продолжает аннексию исключительной морской экономической зоны Украины. Об этом сегодня в Одессе во время церемонии открытия международных военно-морских учений «Си Бриз-2018» (Sea Breeze-2018) заявил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко, сообщает УНИАН.

«Сейчас в Азовском и Черном морях сложилась очень напряженная ситуация и со стороны Российской Федерации осуществляются мероприятия, которые порочат все нормы и принципы международного морского права. Проходит дальнейшая «ползучая» аннексия нашей исключительной морской экономической зоны», - подчеркнул Воронченко.

Он также выразил глубокое удивление по поводу того, что один из депутатов Госдумы РФ выразил заинтересованность учениями «Си Бриз-2018».

В этой связи Воронченко отметил, что учения были запланированы заблаговременно, все об этом знали и понимали, какие задачи будут во время них выполняться. В то же время Украина - независимое государство, и другим необходимо с этим считаться, а также руководствоваться принципами и свободами цивилизованного мира. «Не нужно руководствоваться принципами царя Петра Первого или императрицы Екатерины. Нужно понимать, что сейчас - не 18-й век, а 21-е столетие, и весь мир живет другими нормами. Азовское и Черное моря - не внутренние озера Российской Федерации, и диктовать нам какие-то свои позиции и рамочные условия не стоит», - акцентировал вице-адмирал.

Он добавил, что Украина хорошо знает, как реагировать на вызовы и выразил уверенность в том, что все задачи учений, цель которых - поддержание безопасности и мира в Черноморском регионе, будут выполнены с честью и достоинством.

В свою очередь руководитель учений от США – командир тактического объединения «65» Шестого флота ВМС США, капитан 1 ранга Мэтью Лиман на брифинге, посвященном «Си Бриз-2018», отвечая на вопрос об угрозах со стороны РФ, отметил, что для США – это «рутинная операция».

«Мы постоянно присутствуем в Черноморском регионе. Ничего нового для США нет. Мы приглашены принимать участие, как в территориальных водах Украины, так и в международных водах. Как и всегда будем вести себя профессионально. И ожидаем от всех участников Черноморского региона такого же поведения – безопасного и профессионального», - сказал Лиман.

Как ранее сообщал ForUm, в Одессе 9 июля стартовали украинско-американские военные учения серии «Си Бриз».