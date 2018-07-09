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44-летняя Дон Стерджесс, которая была госпитализирована 30 июня в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», скончалась. Полиция возбудила дело об убийстве и сообщила, что вскрытие состоится позднее, передает Русская служба ВВС.

Приятель Стерджесс, 45-летний Чарли Роули, который также получил дозу вещества, находится в критическом состоянии, сообщили в Скотленд-Ярде.

Ранее в полиции заключили, что Роули и Стерджесс подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет.

У них наблюдались те же симптомы, что у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравившихся «Новичком» в Солсбери четыре месяца назад.

В полиции считают, что Роули и Стерджесс не могли быть объектами покушения.  

Напомним, Чарли Роули и Дон Стерджесс попали в больницу в субботу, 30 июня. Учитывая их образ жизни, изначально врачи предполагали, что у них передозировка героина или кокаина.

Но позже эксперты, исследовавшие пробы, взятые у пострадавших, пришли к выводу, что мужчина и женщина подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.

Известно, что накануне отравления Роули и Стерджесс побывали в Солсбери, где ходили по магазинам, а также посетили парк Квин Элизабет Гарденз.

Утром 30 июня Стерджесс потеряла сознание и была госпитализирована. Через несколько часов стало плохо и Роули.

Газета Metro со ссылкой на знакомых Роули и Стерджесс писала, что пара могла отравиться, подбирая окурки.

«Я думаю, это, скорее всего, был сигаретный бычок. Я часто видел, как он подбирает их, чтобы достать оставшийся там табак», - цитировало издание знакомого пары Крейга Паттендена.

Как сообщил журналистам один из друзей пары по имени Сэм Хобсон, он находился рядом с Роули, когда тот начал сильно потеть.

«Его глаза были широко открыты, они остекленели и замерли. Он потел, пускал слюну и издавал странные звуки», - рассказывал друг пострадавшего.

В ночь на среду полиция сообщила, что пострадавшие подверглись воздействию неопознанного вещества.

Вечером того же дня Скотленд-Ярд подтведил, что вещество относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».
ForUm

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