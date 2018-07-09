Сегодня, 9 июля, в 02:00 на улице Котляревского в частный дом жителя Ривного неизвестный бросил гранату. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в момент взрыва в помещении находился 65-летний хозяин с женой. Никто из них не пострадал.

По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП стало известно, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Следователи изъяли обломки и рычаг запала к ней.

Взрывом поврежден фасад дома, роллеты на окнах и дверях.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.