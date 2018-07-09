Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поддержал игрока сборной Хорватии Домагоя Виду, который посвятил победу своей национальной команды Украине.
«У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им!» - написал он в Facebook.
По словам Павелко, вполне естественно, что человек, которому Украина дала очень много, с большим уважением относится к ней и к ее гражданам.
«Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам!», - добавил он.
ФФУ оперативно направила в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает Украину.
Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.
После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.
Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.
Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.
ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.
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