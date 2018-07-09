также в разделеСпорт
Холодницкий сообщил об 11 подозреваемых по делам о договорных матчах 30
Украинец установил мировой рекорд в плавании баттерфляем 39
«Милан» на 2 года отстранили от участия в еврокубках 75
Началась вторая волна обысков по делам о договорных матчах 64
Срна уже нашел новый клуб 52
Срна покинул «Шахтер» 64
«Реал» подписал вратаря сборной Украины 87
Бой Усик - Гассиев решили проводить в Москве 62
«Шахтер» подписал контракт экс-форвардом «Динамо» Мораесом 44
Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира по боксу 51
Роналду получил два года тюрьмы условно 77
Футболистов Саудовской Аравии накажут за провал в матче с Россией 73
«Реал» объявил имя нового тренера 68
ФФУ наказала «Динамо» и «Шахтер» за поведение болельщиков 45
Кличко стал первым украинцем в Международном зале боксерской славы 43
Парубий: Гости ЧМ-2018 рискуют оказаться в плену террористов РФ 69
Украина потеряла 5 позиций в рейтинге ФИФА 46
Билеты на ЧМ-2018 в РФ приобрели около 5 тысяч украинцев 58

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поддержал игрока сборной Хорватии Домагоя Виду, который посвятил победу своей национальной команды Украине.

«У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им!» - написал он в Facebook.

По словам Павелко, вполне естественно, что человек, которому Украина дала очень много, с большим уважением относится к ней и к ее гражданам.

«Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам!», - добавил он.

ФФУ оперативно направила в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает Украину.

Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.

После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.

Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.  

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги