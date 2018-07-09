Сегодня вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщает Официальный журнал ЕС, передает Радио Свобода.

Это произошло в день проведения в Брюсселе 20-го саммита Украина-ЕС.

Далее, по процедуре, правительство Украины и Еврокомиссия должны подписать меморандум о взаимопонимании относительно условий предоставления займов макрофинансовой помощи, документы должна ратифицировать Верховная Рада.

Совет Европейского Союза 26 июня утвердил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи. Одним из главных условий предоставления помощи было продолжение борьбы с коррупцией, включая создание антикоррупционного суда.

Общий объем обязательств по предоставлению Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС на реализацию реформ определен в размере 12,8 миллиарда евро, из них 2,8 миллиарда уже были предоставлены по предыдущим программам.

Как ожидается, эта денежная помощь должна способствовать стабилизации ослабленной украинской экономики и проведению реформ. Макрофинансовая поддержка, как предполагается, будет использована украинскими властями в течение ближайших двух лет.