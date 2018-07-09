также в разделеЭкономика
В Украине в 1,5 раза вырос спрос на электромобили 37
В НБУ заявляют, что технически готовы к выпуску электронной гривни 52
«Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск против «Газпрома» на $11,5 миллиарда 62
Две немецкие фирмы заподозрили в поставках в Крым в обход санкций 50
Крупные налогоплательщики за полгода заплатили в бюджет 150 миллиардов 22
Украина начинает очередные поиски нефти и газа в Черном море 31
Гройсман обещает навести порядок в лотерейном бизнесе 25
«Газпром» по требованию суда «засветил» свои британские активы 46
Переговоры Украины, ЕС и РФ по газу состоятся 17 июля 49
Международные резервы Украины сократились до $18 миллиардов 26
Дело о возврате «Укртелекома» государству отправили на повторное рассмотрение 25
Рада призвала ЕС не допустить строительства «Северного потока-2» 48
Парламент принял закон о независимых набсоветах в госбанках 23
Рада ввела механизм «единого окна» на таможне 36
Экс-нардеп ВР готовит рейдерский захват украинского предприятия по заказу «Сбербанка России» 73
Президент Европарламента подписал решение о выделении Украине €1 миллиарда 29
Швейцарский суд возобновил арест активов «Газпрома» 403
ГПУ расследует выплату премий руководству «Нафтогаза» 193

Сегодня вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщает Официальный журнал ЕС, передает Радио Свобода.

Это произошло в день проведения в Брюсселе 20-го саммита Украина-ЕС.

Далее, по процедуре, правительство Украины и Еврокомиссия должны подписать меморандум о взаимопонимании относительно условий предоставления займов макрофинансовой помощи, документы должна ратифицировать Верховная Рада.

Совет Европейского Союза 26 июня утвердил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи. Одним из главных условий предоставления помощи было продолжение борьбы с коррупцией, включая создание антикоррупционного суда.

Общий объем обязательств по предоставлению Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС на реализацию реформ определен в размере 12,8 миллиарда евро, из них 2,8 миллиарда уже были предоставлены по предыдущим программам.

Как ожидается, эта денежная помощь должна способствовать стабилизации ослабленной украинской экономики и проведению реформ. Макрофинансовая поддержка, как предполагается, будет использована украинскими властями в течение ближайших двух лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги