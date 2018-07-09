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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

«Сегодня премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с должности министра иностранных дел. О его преемнике будет объявлено в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу», — заявил официальный представитель Даунинг-Стрит.

Джонсон покинул свой пост на фоне объявления правительством страны деталей плана о выходе из состава ЕС. До него это сделал министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис, на метро которого позже был назначен Доминик Рааб.  

Причиной для такого решения стало несогласие с британским премьер-министром Терезой Мэй, которая заявила о планах сохранить тесные экономические отношения с ЕС после Brexit. С планом также выражал несогласие Борис Джонсон. Ранее правительство Великобритании согласовало позицию по «мягкому» Brexit. 

Речь идет о создании «зоны свободной торговли Великобритании и ЕС, которая устанавливает общие правила по продаже промышленных товаров и сельхозпродукции».

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось в пользу выхода страны из состава ЕС.

29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.
ForUm

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