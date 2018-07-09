Национальная общественная телерадиокомпания Украины как член Европейского вещательного союза ежегодно обеспечивает участие страны в детском Евровидении, однако в этом году из-за критического недофинансирования Общественного вещателя представитель от Украины не сможет принять участие в международном песенном конкурсе. Об этом сообщает UA: Суспільне.

«Участие в детском Евровидении предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз – организатор конкурса – за участие в соревновании. В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты», - говорится в сообщении.

В распределении расходов госбюджета на 2018 год для НОТУ предусмотрено только 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года, поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной Законом Украины «Об общественном телевидении и радиовещании Украины», где говорится , что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.

«Критическая ситуация незаконного недофинансирования не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самых каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов Общественного», - заявили в НОТУ.

Для нормальной работы телерадиокомпании и всех 23 региональных филиалов необходимо 330 млн грн на оплату всех видов трансляции в течение года; около 139 млн грн на капитальные расходы; 50 млн грн на коммунальные платежи, а также 31 млн грн налога на землю. Ежегодные членские взносы в Европейский вещательный союз составляют около 19 млн гривен. Еще 744 млн грн в год необходимо для оплаты труда сотрудников. Производство контента и обеспечение жизнедеятельности компании требуют расходов в сумме 150 млн грн и 72 млн грн соответственно. Таким образом дефицит бюджета Общественного в 2018 году составляет 759 млн грн.

Напомним, детский песенный конкурс Евровидение – ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. В ноябре 2018 конкурс состоится в городе Минск, Беларусь. Украина участвует в соревновании с 2006 года, однако впервые за всю историю конкурса вынуждена отказаться от участия.