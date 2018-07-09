В подконтрольном России Верховном суде Крыма 9 июля на заседании по делу обвиняемого в подготовке диверсий на территории полуострова гражданина Украины Евгения Панова прокурор Эсвет Фурмамбетов запросил для него наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщает Крым.Реалии, такое наказание запросил прокурор в ходе прений на заседании, на котором председательствовал судья Андрей Палий.

Оглашение приговора назначено на 13 июля на 10:00.

В апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела «украинского диверсанта» Панова. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием, ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.

10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении якобы подготовленных разведкой Министерства обороны Украины терактов в аннексированном Крыму.

ФСБ сообщила, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска обнаружена и задержана группа украинских диверсантов.

При их задержании погибли двое российских военнослужащих.

Среди задержанных украинцы Панов и Захтей. Они не являются кадровыми сотрудниками ГУР Минобороны.

По данным ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов. Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы.