Прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали топ-менеджера компании «Трейд Коммодити» Владимира Гарькавого, который пришел на допрос в НАБУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат задержанного Елена Сторожук.

«Прокурором САП Грищуком М.А. принято решение задержать Гарькавого Владимира, в порядке ч.3 ст.208 УПК Украины. То есть, лицо само явилось в НАБУ, просило вручить подозрение, ждало 2 часа пока хоть кто-то нас примет на допрос, дало показания, ответило на все вопросы детектива - и будет задержано, чтобы... не убежало», – написала она.

При этом Сторожук отметила, что постановление о розыске и доставке в суд утратило силу 30 апреля. «А объяснение простое - ибо в розыске! За что получают деньги прокуроры САП? На КПК Украины и Европейскую конвенцию по правам человека денег не хватает», – подчеркнула она.

Напомним, НАБУ расследует обстоятельства тендера Минобороны от апреля-мая 2016 г. на закупку более 70 тыс. т нефтепродуктов. Основной объем топлива по этому тендеру поставляла компания «Трейд Коммодити».

16 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали фактического владельца коммерческого предприятия «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко по подозрению в растрате средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны.

11 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем чиновникам Минобороны, в том числе и заместителю министра.

Соломенский суд Киева отправил под домашний арест замминистра обороны Игоря Павловского и главу Департамента госзакупок ведомства Владимира Гулевича под домашний арест. Их подозревают в растрате около 150 млн грн на закупках топлива для Минобороны.

НАБУ объявило в розыск директора компании «Трейд Коммодити» Вадима Майко и Гарькавого.

9 июля Гарькавый пришел свидетельствовать в НАБУ.