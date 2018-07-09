Хорватский футбольный союз решил отстранить члена делегации национальной сборной Огнена Вукоевича от чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.
После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.
Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.
Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.
ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.
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