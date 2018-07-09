Лидеры Украины и Европейского Союза в совместной декларации по результатам саммита Украина-ЕС призвали освободить всех политзаключенных в РФ и в оккупированном Россией Крыму, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером отметил: «Шанс для России проявить чувство изменений - пожалуйста, начните с освобождения всех незаконно задержанных и заключенных украинских граждан на Крымском полуострове и в России. Сегодня мы сделали солидарный призыв к этому, поименно в нашем совместном заявлении».

Глава государства отметил, что впервые в истории саммитом Украина-ЕС в текст итоговой декларации вошли имена украинских политзаключенных, в том числе всемирно известного режиссера Олега Сенцова, украинского журналиста Романа Сущенко, и украинского гражданина, крымчанина Владимира Балуха, который был арестован за то, что повесил на балконе своего дома украинский флаг.

«Ключевой возможностью является демонстрация всемирной солидарности с украинскими заключенными, с украинскими заложниками и делать все возможное для того, чтобы обеспечить хорошо скоординированное давление на российское государство и на российское руководство. И сегодня заявление по итогам саммита является элементом такого давления», - подчеркнул Президент.

Глава государства особо подчеркнул, что будет сделано все, чтобы вернуть украинских граждан домой, освободить их из тюрьмы. Он добавил, что украинская власть будет делать все возможное, чтобы вернуть украинский суверенитет над оккупированным Донбассом и над оккупированным Крымом.

В свою очередь, Туск напомнил, что в прошлом году саммит Украина-ЕС был проведен в день рождения незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. «Неприятно об этом говорить - он остается в тюрьме и уже более 50 дней продолжает свою голодовку. Я хотел бы еще раз призвать освободить его, а также всех тех, кого незаконно удерживают в Крыму и в России», - подчеркнул он.

По его словам, возвращение украинцев также обсуждалось с партнерами из «Большой семерки» во время встречи в Канаде. «Не уверен, но надеюсь, что этот вопрос будет частью повестки дня встречи президента США и президента РФ в Хельсинки», - отметил Туск, добавив, что встречался с послом США в ЕС и призвал передать этот месседж президенту США.

«Думаю, что мы все должны напоминать российскому руководству, что имидж России зависит не только от организации Чемпионата мира по футболу ... Никто не должен забывать, что является реальным содержанием и сущностью политики и международных отношений. Уверен, что одним из важных элементов наших отношений с Россией должно быть, и я надеюсь на положительное решение российских властей, освобождение всех политических заключенных», - подчеркнул президент Европейского Совета.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По данным адвоката, Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.