Сегодня в 10:00 на 36 км автодороги Киев – Одесса вблизи села Хлепча Васильковского района в результате ДТП погиб работник дорожной службы, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

63-летний киевлянин – водитель автомобиля OPEL Vectra по неустановленным пока причинам совершил наезд на группу работников частной дорожной службы «Автомагистраль», которые наносили дорожную разметку.

Один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его 4-х коллег доставили в Васильковскую районную больницу.

Водителя также доставили в медицинское учреждение с высоким артериальным давлением. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 УПК.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.