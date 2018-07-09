Объявленный в международный розыск топ-менеджер «Трейд Коммодити» Владимир Гарькавый беспрепятственно вернулся в Украину и пришел свидетельствовать в НАБУ.

Об этом сообщила адвокат Елена Сторожук.

По ее словам, адвокат и Гарькавый ждут детективов с 09:00.

«Я, Гарькавый Владимир Витальевич, как и обещал ранее в интервью, прибыл 9 июля в НАБУ с целью показать, что я не прячусь, готов сотрудничать со следствием для установления объективной истины в рамках уголовного производства, открытого против нашей компании», - сказал менеджер.

Сторожук также опубликовала повестку Гарькавому в Соломенский районный суд Киева.

Напомним, НАБУ расследует обстоятельства тендера Минобороны от апреля-мая 2016 г. на закупку более 70 тыс. т нефтепродуктов. Основной объем топлива по этому тендеру поставляла компания «Трейд Коммодити».

16 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали фактического владельца коммерческого предприятия «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко по подозрению в растрате средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны.

11 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем чиновникам Минобороны, в том числе и заместителю министра.

Соломенский суд Киева отправил под домашний арест замминистра обороны Игоря Павловского и главу Департамента госзакупок ведомства Владимира Гулевича под домашний арест. Их подозревают в растрате около 150 млн грн на закупках топлива для Минобороны.

НАБУ объявило в розыск директора компании «Трейд Коммодити» Вадима Майко и Гарькавого.