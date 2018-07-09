Президент Польши Анджей Дуда, находясь на Волыни, снова назвал события Волынской трагедии 1943-44 годов «геноцидом» и «этнической чисткой» тогдашнего местного польского населения со стороны украинцев, повторив нынешнюю политическую терминологию официальной Варшавы. После этого он призвал к дружбе между двумя народами, которая, по его словам, должна опираться «на правду» с варшавской точки зрения, пишет Радио Свобода.

Выступая в поселке Олыка, где он посетил кладбище, на котором похоронены погибшие во время Волынской трагедии местные поляки, Дуда, в частности, напомнил: «Буквально через несколько дней, 11 июля, мы будем чествовать 75-ю годовщину геноцида, который произошел на Волыни. В Польше это будет Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного на Волыни против поляков украинскими националистами».

«Это была никакая не война между Польшей и Украиной – это была обычная этническая чистка, как мы бы это назвали сегодня. Речь шла просто о том, чтобы устранить поляков из тех территорий... Следствием этого были акции в ответ с польской стороны... Впечатляет уже сама диспропорция: (погибли) около 100 тысяч поляков, около 5 тысяч украинцев. Она на самом деле производит огромное впечатление. И это, извините, историческая правда», - выразил Дуда официальную позицию Варшавы.

При этом он вспомнил, что Польша поддерживает Украину в реформах, экономически, в ее стремлении в Европейский Союз, в стремлении вернуть захваченные и оккупированные территории, в том, чтобы Россия прекратила оккупацию украинских земель и чтобы вернулся мир в Украину в границах, признанных международным сообществом . Но одновременно Дуда повторил: «Хотел бы, чтобы наши отношения опирались на правду, которая будет вести нас к добрым отношениям, к дружбе между нашими народами».

В этот же день, 8 июля, Президент Украины Петр Порошенко посетил Польшу – село Сагрынь на Холмщине, где похоронены погибшие в результате польских этнических чисток местные украинцы.

В ходе Волынской трагедии 1943-44 годов, которую в Польше официально называют «Волынской резней», в результате действий Украинской повстанческой армии, с одной стороны, и ряда польских формирований – националистических, коммунистических и коллаборантских с нацистами, - с другой, погибли десятки тысяч людей. При этом число жертв среди местных поляков, по данным различных историков, в том числе польских, оценивается от 30 до 70 тысяч человек; цифры официальной Варшавы - 100 тысяч погибших поляков – не подтверждает почти никто. Количество убитых украинцев оценивают от 5 тысяч (эту самую низкую оценку использует Варшава) до более 20 тысяч человек. События Волынской трагедии Варшава давно называет «этническими чистками», а 2016 там перешли к официальному определению «геноцид»; единственными виновниками трагедии называют «украинских националистов». Возражения Киева и напоминание об общей ответственности за трагедию и о преступлениях также поляков против украинского населения Польша при этом отвергает и настаивает, чтобы Украина признала ту «историческую правду», которую диктует Варшава. Политические споры, в частности, связанные с оценками тех событий, привели в последнее время к росту напряженности в отношениях между двумя странами.