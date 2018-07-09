Подольский районный суд Киева приговорил к трем годам лишения свободы условно Екатерину Лапинскую за причастность к нападению на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) в Киеве.



Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений, сообщает УНИАН.

Согласно документам суда, Лапинская признала свою вину и заключила сделку со следствием. Как поясняет столичная прокуратура, рассматривая вопрос о возможности заключения данного соглашения прокурор исходил из того, что подозреваемая безоговорочно и в полном объеме признала обвинение в инкриминируемом преступлении, которое относится к категории средней тяжести, и согласилась понести за его совершение наказание.

«Кроме того, было учтено мнение потерпевшего и его представителя, которые предоставили согласие относительно заключения такого соглашения, и в дальнейшем подтвердили свою позицию в судебном заседании как относительно квалификации преступления, так и определенного наказания в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в год», – объясняет пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Отмечается также, что на судебном заседании обвиняемая также публично извинилась перед потерпевшим. Таким образом суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса («хулиганство, совершенное группой лиц») и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы.

Одновременно от отбывания назначенного наказания Лапинскую суд освободил и установил испытательный срок в год. Она должна периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; уведомлять указанный орган об изменении места жительства и работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Также Лапинская должна появляться по каждому требованию в суд, в производстве которого находятся материалы уголовного производства в отношении нее. Согласно приговору суда Лапинскую освободили из-под стражи.

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле пятеро неизвестных напали на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича). В больнице ему сделали операцию.

По факту нападения начато уголовное производство по статье по ч.4 ст.296 (хулиганство).

6 мая нападавшие были задержаны в Харькове. 7 мая прокуратура сообщила о подозрении 25-летней Екатерине Лапинской. 8 мая она была арестована на 2 месяца.

По данным СБУ, организатором нападения является гражданин России.

23-летнему россиянину, который скрылся в Польше, заочно сообщили о подозрении.