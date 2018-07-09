Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по существу дела украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, на 17 июля. Об этом сообщила агентству Интерфакс-Юг пресс-секретарь инстанции Алена Катькало.

«По итогам предварительного слушания назначено судебное заседание на 11:00 мск 17 июля», - сказала А.Катькало.

Она отметила, что дата может измениться в связи с тем, что защита обвиняемого не может прибыть к указанной дате.

Ранее сообщалось, что Гриб обвиняется в содействии терроризму. По версии российского следствия, с марта по май 2017 года, находясь в Украине, обвиняемый переписывался в Интернете со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. Гриб убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

2 марта суд города Краснодар продлил арест украинцу до 4 мая, затем – до 4 июля.