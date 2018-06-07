Верховная Рада поддержала законопроект 7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

Президент Петр Порошенко, выступая в сессионном зале Верховной Рады, заявил, что народ Украины твердо стоит на стороне необходимости создания антикоррупционного суда.

Кроме того, Верховная Рада постановила уволить Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

Рада также назначила Владимира Василенко на должность аудитора НАБУ по парламентской квоте.

Конституционный суд Украины обнародовал заключение о признании конституционным депутатского законопроекта об отмене неприкосновенности нардепов.

Сессия Киевсовета закончилась дракой и блокированием выхода из сессионного зала из-за вопроса о музее на Почтовой площади и скандала с незаконной застройкой.

СМИ сообщили, что у здания Службы безопасности Украины в Черновцах прогремел взрыв. Позже в в облуправлении ведомства Информация о взрыве у здания СБУ на улице Шевченко в Черновцах не соответствует действительности.

Регламентный комитет Верховной Рады признал немотивированным представление Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности народного депутата группы «Воля народа» Александра Пономарева за препятствование журналистам.

Служба безопасности Украины допускает инсценировку Россией терактов во время Чемпионата мира по футболу в текущем году и обвинение в них Украины. Об этом сказал глава СБУ Василий Грицак.

Швеция разрешила строительство двух ниток газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне.

Суд признал мужа бывшего первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин Сергея виновным в подделке документов и контрабанде сигарет под видом дипломатического груза и амнистировал его.

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым обнаружили в банковской ячейке задержанного руководителя агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского договор с российским пропагандистским СМИ, пистолет и более 200 тысяч долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины вернули домой студента винницкого вуза, которого незаконно удерживали боевики террористической организации «ЛНР».

Россия оказывает и продолжит оказывать помощь «ЛНР» и «ДНР», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

Независимо от угроз российского президента Украинское государство есть и будет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя высказывание президента РФ Владимира Путина во время прямой линии

Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время.

Осужденный в России Александр Кольченко прекратил голодовку в связи с ухудшением состояния здоровья.

Управление по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействия следственным комитетом Российской Федерации террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР» путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними.

В результате пожара на подстанции в Суворовском районе Одессы без электроснабжения остались 75% абонентов, проживающих на поселке Котовского.

Представители «Национальных дружин» разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве.