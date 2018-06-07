Сессия Киевсовета закончилась дракой и блокированием выхода из сессионного зала из-за вопроса о музее на Почтовой площади и скандала с незаконной застройкой.

Об этом сообщает 44.ua.

По данным издания, на сессию пришли как противники, так и защитники застройки. Никакие вопросы повестки дня приняты не были. Из-за отсутствия результата ситуация накалилась и перешла в потасовку: люди начали рвать плакаты, а после того, как ни одно решение принято не было, Нацдружины заблокировали выход из Киевсовета.

Позже Нацдружины заняли места депутатов в зале. Фракция «Солидарность» покинула помещение через черный ход. В зале остаются представители «Свободы» и «Самопомочи». Особенно остро обсуждался вопрос о музее на Почтовой площади. Представители «Самопомочи» настаивали на приостановке договора с инвестором, оппоненты заявляли, что музеем на Почтовой должен заниматься именно инвестор.