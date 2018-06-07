Управление по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействие следственным комитетом Российской Федерации террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР» путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними. Об этом сообщает пресс-центр ГПУ.

«Сейчас установлено, что в мае-июне 2014 года в структуре центрального аппарата СК РФ создано управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Целью деятельности этого управления, как следует из официального сайта учреждения, является привлечение украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан», - говорится в сообщении.

То есть создание указанного подразделения в структуре СК РФ, а также необоснованное нарушения уголовных дел направлено на содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР» в их преступной деятельности, а также дискредитацию украинских военных, пояснили в ГПУ.

Вместе с тем, благодаря плодотворному сотрудничеству между Министерством обороны Украины, Генеральным штабом ВСУ и ГПУ пока дополнительно добыты неопровержимые доказательства несостоятельности выдвинутых обвинений относительно 8 действующих и бывших командиров бригад Вооруженных сил Украины, большинство из которых вообще не находились в зоне проведения АТО в инкриминируемый им период.

В связи с этим управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины принято процессуальное решение о невиновности указанных 8 военнослужащих.

Всего с начала работы на указанном направлении уже принято решение относительно 17 человек.

«Указанные факты в очередной раз указывают на необоснованность и абсурдность обвинений украинских военнослужащих со стороны работников СК РФ и будут использованы в доказывании вины последних относительно незаконного преследования граждан Украины, а также в пособничестве российско-террористическим силам», - подчеркнули в ГПУ.