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Народ Украины твердо стоит на стороне необходимости создания антикоррупционного суда, заявил Президент Петр Порошенко, выступая в сессионном зале Верховной Рады.

«Я хочу подчеркнуть, что вариант, предложенный комитетом, полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. И в то же время полностью соответствует Конституции и законам Украины», - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

«Сегодня голосование за антикоррупционный суд является лакмусовой бумажкой для каждого народного депутата», - отметил он.

Порошенко убежден, что сегодня Верховная Рада продемонстрирует ответственность в принятии законопроекта об антикоррупционном суде.

«Думаю, что именно сегодняшний день и принятие этого законопроекта даст нам огромные возможности», - подчеркнул Глава государства. По его словам, принятие закона создаст возможности повышения кредитного рейтинга Украины, огромные возможности по увеличению доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов, обеспечит экономический рост.

«И ключевая позиция – доверие людей», - подчеркнул Порошенко.

«Я обращаюсь к каждому в этом зале независимо от того, какую фракцию, какую политическую силу он представляет. Народ Украины твердо стоит на стороне необходимости создания антикоррупционного суда. Я призываю вас, чтобы сегодня Верховная Рада нашла в себе силы, возможности, которые она демонстрировала не раз за последние четыре года, и проголосовала Закон об антикоррупционном суде», - подчеркнул Президент.

Глава государства выразил уверенность, что Верховная Рада достойно сдаст этот важный экзамен.

Президент поблагодарил за поддержку в первом чтении его варианта законопроекта. «Хочу отдельно поблагодарить членов комитета, которые провели очень активную работу, в том числе и с международными организациями, Венецианской комиссией и вышли на тот вариант, который сегодня дает основания считать, что законопроект будет принят», - добавил он.

«Хотел бы отдельно подчеркнуть, мы его принимаем не для Международного валютного фонда, как некоторые могут подумать. Мы его принимаем и не для Венецианской комиссии. Не для Совета Европы, не для Европейского Союза или для Соединенных Штатов Америки. Мы его принимаем для Украины», - подчеркнул Порошенко.

«Для того чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией, создать независимый антикоррупционный суд», - также отметил он, добавив, что этот суд станет частью всей реформированной судебной системы.

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.  

МВФВсемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году. 

1 марта Верховная Рада поддержала за основупрезидентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде. 

 
ForUm

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