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Несколько участков Азовского и Черного морей временно закрыты для судоходства из-за мер по боевой подготовке Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствуют прибрежные предупреждения, обновленные 7 июня государственным учреждением «Госгидрография», сообщает Крым Реалии.

Речь идет о трех участках в Азовском море, которые расположены в Белосарайском и Таганрогском заливах, где Военно-морские силы проводят зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы. Также ВМС Украины выполняют артиллерийские стрельбы на определенных участках в северо-западной части Черного моря, в частности в районе острова Змеиный.

«Согласно установленному порядку, по заявке ВСУ участки закрывает «Госгидрография». Ситуация носит превентивный характер и не является новой, поскольку с 2015 года определенные участки Черного и Азовского морей закрыты для судоходства», – пояснил  начальник пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чалик.

Он отметил, что меры военных никоим образом не повлияют на отдыхающих и непосредственно перед закрытием участка, где проводятся стрельбы, соответствующий район тщательно проверяется.

Напомним, из-за проведения учений Украина с 1 июня до 1 сентября.  закрыла районы Азовского моря на восток от Мариуполя, возле Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска.
ForUm

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