Сотрудники Службы безопасности Украины вернули домой студента винницкого вуза, которого незаконно удерживали боевики террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Луганщины в 2017 году вместе с родителями уехал во временно неподконтрольный украинской властью Луганск для решения имущественных вопросов. Во время пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенными местными жителями подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения.

Юношей задержали участники незаконных вооруженных формирований и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения. При этом украинских пленников допрашивали представители так называемого «МГБ ЛНР», которые применяли к ним меры психологического и физического давления.

В результате эффективной оперативной комбинации сотрудники СБ Украины вывели незаконно задержанного юношу на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу.

По материалам Управления СБУ в Винницкой области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.