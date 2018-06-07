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Представители «Национальных дружин» разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве.

Соответствующее видео опубликовано на странице организации в Facebook.

«Субботник в Голосеево - освобождаем парк от «мусора», – сказано подписи к видео.

Ранее «Нацдружины» анонсировали акцию в Голосеевском парке, в котором ромы разбили лагерь. «Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор, иначе мы объявляем толоку в Голосеевском парке», - говорилось в сообщении.

Стоит отметить, что позже видео было удалено со страницы «Нацдружин» в Facebook.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 22 мая радикально настроенные лица сожгли лагерь росов, расположенный в Великогаивском лесу в Тернопольской области. 

9 мая в Железнодорожном районе Львова неизвестные сожгли лагерь ромов. По этому факту было открыто уголовное производство.

21 апреля Сергей Мазур, называющий себя координатором «С14», сообщил о демонтаже стихийного поселения ромов на Лысой горе и «безопасном сжигании» палаток его жителей. Кроме того, он анонсировал «новые рейды».
ForUm

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