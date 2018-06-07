Руководителю местной организации ВО «Автомайдан», телеведущему Виталию Устименко, на жизнь которого 5 июня в Одессе было совершено покушение, предоставят государственную охрану.
Об этом Устименко сказал сегодня на брифинге, сообщает УНИАН.
По его словам, обеспечение охраны предусматривает квалификацию уголовного производства «покушение на умышленное убийство», о чем ему сообщили накануне. «В связи с этим мне вчера сообщили, что продолжается процесс обеспечения государственной охраной. Соответственно, формируется группа правоохранителей, которая будет выполнять это задание. В ближайшее время нам сообщат, как это будет обеспечено и организовано», - сказал Устименко.
Он пояснил, что 6 июня выписался из больницы, поскольку его состояние не критическое. Сейчас он продолжает курс лечения, предусматривающий прием антибиотиков и обезболивающих препаратов.
Также, по словам Устименко, он продолжает заниматься общественной деятельностью. В частности, завтра планирует принять участие в первом заседании Совета общественного контроля при НАБУ. В ближайшей перспективе - акции по защите общественных мест отдыха в Одессе.
«Мы и дальше будем поддерживать антикоррупционные органы, которые эффективно работают, привлекают к ответственности виновных в уничтожении нашего города», - отметил Устименко.
Отвечая на вопрос о том, чувствует ли он себя в безопасности, активист подчеркнул, что в Одессе это возможно, только находясь среди друзей, и сейчас он постоянно в окружении именно таких людей. При этом добавил, что никакого доверия к правоохранительным органам и правоохранительной системе в Украине у него нет. По его мнению, заказчики покушения на него не будут найдены.
«Правоохранительная система города находится в ручном управлении финансово-промышленной группы Труханова и Галантерника (бизнесмен Владимир Галантерник прошлого года получил разрешение на строительство высотного бизнес-центра в Летнем театре, из-за чего в 2017 году в Одессе прошла масштабная акция протеста. – Ред.). Это безапелляционный факт», - акцентировал Устименко.
По его предположению, дело, заведенное по факту покушения, потом переквалифицируют по другой статье УК Украины, в частности, на «хулиганство». И выразил надежду, что начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин этого не допустит.
Напомним, 5 июня двое неизвестных с ножом напали на лидера одесского отделения организации «Автомайдан» Виталия Устименко. Он получил ножевое ранение бедра.
Нападение на него расследуют как покушение на убийство.
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