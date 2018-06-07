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Независимо от угроз российского президента Украинское государство есть и будет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя высказывание президента РФ Владимира Путина во время прямой линии, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

К Путину позвонил из оккупированного Донбасса перепуганный гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок, и выразил «опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время Чемпионата мира по футболу», на что президент РФ заявил, что подобные действия могут привести к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом.

«Украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей. Это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать только в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и КГБисты сжимают их решеткой и колючей проволокой от расползания», – отметил он.

По словам Турчинова, российская «государственность» лежит на костях миллионов замученных и разоренных невинных жизней. «Независимо от стонов испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов», - сказал Турчинов.

Напомним, что Путин в ходе прямой линии 7 июня заявил, что Россия оказывает и продолжит оказывать помощь «ЛНР» и «ДНР».
ForUm

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