Конституционный суд Украины обнародовал заключение о признании конституционным депутатского законопроекта об отмене неприкосновенности нардепов.

«Выводом КСУ признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773», - отмечается в сообщении.

Проверяя законопроект на предмет его соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, КСУ исходил из следующего.

Согласно статье 158 Основного Закона Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривался Верховной Радой Украины и не был принят, может быть подан в Раду не ранее чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту (часть первая); Верховная Рада Украины в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же и положения Конституции Украины (часть вторая).

«Верховная Рада Украины восьмого созыва в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положений частей первой и третьей статьи 80 Конституции Украины. Следовательно, законопроект отвечает требованиям статьи 158 Основного Закона Украины», - пояснили в КСУ.

Конституционный суд отмечает, что на момент предоставления им этого вывода решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения по процедуре, определенной Конституцией Украины, не принято, поэтому правовых оснований, которые бы делали невозможным внесение изменений в Конституцию Украины, нет.

Учитывая указанное, Конституционный Суд Украины считает, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции Украины.

В заключении указано, что изменения, предложенные в разделе I законопроекта, касающиеся исключительно отмены депутатского иммунитета и не предусматривают изменения границ Украины или ее государственного устройства, а следовательно, не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. Кроме того, КСУ считает, что раздел I законопроекта, которым предлагается исключить части первую и третью статьи 80 Конституции Украины, не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, а следовательно, не противоречит требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.

Кроме того, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что на время рассмотрения этого дела оснований для изменения изложенных ранее юридических позиций в выводах КСУ от 27 июня 2000 года № 1-в / 2000, от 11 июля 2000 года № 2-в / 2000 от 5 декабря 2000 года № 3-в / 2000, от 10 сентября 2008 года № 2-в / 2008, от 1 апреля 2010 года № 1-в / 2010, от 10 июля 2012 года № 1-в / 2012, 27 августа 2012 года № 2-в / 2012, от 16 июня 2015 года № 1-в / 2015, нет.

В то же время Конституционный суд Украины считает целесообразным обратить внимание на то, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины – ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента как такового, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти.

Конституционный суд Украины неоднократно подчеркивал, что неприкосновенность народных депутатов Украины не является личной привилегией, индивидуальным правом народного депутата Украины, а имеет публично-правовой характер.

«Учитывая изложенное, Конституционный суд Украины считает, что законопроект, которым предлагается внести в Конституцию в целом соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины», - говорится в сообщении.

Заключение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и е подлежит обжалованию.