Верховная Рада Украины постановила уволить Александра Данилюка с должности министра финансов Украины. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Проект постановления зарегистрирован под №8433.

Как сообщал ForUm, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. Соответствующее постановление зарегистрировано в Раде. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту поддержать проектпостановления №8433 об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

В свою очередь министр Данилюк заявил, что его поставили перед выбором поддержать раздачу денег на проекты депутатов-мажоритарщиков или уйти в отставку.

В БПП заявили, что министр превысил свои обязанности.