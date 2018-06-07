В результате пожара на подстанции в Суворовском районе Одессы без электроснабжения остались 75% абонентов, проживающих на поселке Котовского, сообщает пресс-служба горсовета.

«Сегодня, 7 июня, в 03:23 произошло повреждение силового трансформатора 2Т на электроподстанции (ПС 110/10) «Крымская», что привело к возгоранию трансформаторного масла и самого трансформатора (тип трансформатора – ТРДН-40000/110)», - говорится в сообщении.



Для обеспечения безопасности в ходе ликвидации возгорания подстанция «Крымская» была полностью обесточена. При этом отключены 123 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ Северного РЭС, что составляет 75% абонентов поселка Котовского.

По предварительным данным, электроснабжение потребителей будет возобновлено после ликвидации последствий технологического нарушения. Планируется, что электричество в домах одесситов появится уже к концу дня 7 июня 2018 г.