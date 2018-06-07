также в разделеПроисшествия
Площадь пожара под Чернобылем уменьшилась до 0,8 гектара 27
СБУ: Взрыва в Черновцах не было, «взрывчатка» оказалась куском мыла 26
Подстреленный в Николаеве мужчина отказывается давать показания и писать заявление 51
СМИ сообщают о стрельбе в Николаеве: есть раненые 35
За сутки на Донбассе погибли 2 военных, еще 2 – ранены 49
В Каменском после ремонта дороги зафиксирован повышенный радиационный фон 42
В зоне ЧАЭС продолжают гореть 2 гектара лесной подстилки 32
Площадь пожара в Чернобыльской зоне сократилась до 3 гектаров 89
Пожар в зоне ЧАЭС: открытого огня нет, наблюдается тление лесной подстилки 85
В РФ в ДТП попал автобус с украинцами, есть пострадавшие 47
По факту пожара в Чернобыльской зоне завели уголовное дело 49
Сутки на Донбассе: 31 обстрел, ранены 3 военных 21
На Харьковщине нашли повешенным местного активиста 70
Площадь пожара в Чернобыльской зоне сократилась до 5 гектаров 75
Площадь пожара в Чернобыльской зоне уменьшилась 40
СМИ: На месте возгорания в Чернобыльской зоне обнаружил факелы 72
В Николаеве двое пьяных морпехов избили волонтера 58
Нападение на одесского активиста квалифицировали как покушение на убийство 37

В результате пожара на подстанции в Суворовском районе Одессы без электроснабжения остались 75% абонентов, проживающих на поселке Котовского, сообщает пресс-служба горсовета.

«Сегодня, 7 июня, в 03:23 произошло повреждение силового трансформатора 2Т на электроподстанции (ПС 110/10) «Крымская», что привело к возгоранию трансформаторного масла и самого трансформатора (тип трансформатора – ТРДН-40000/110)», - говорится в сообщении.

 
Для обеспечения безопасности в ходе ликвидации возгорания подстанция «Крымская» была полностью обесточена. При этом отключены 123 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ Северного РЭС, что составляет 75% абонентов поселка Котовского.

По предварительным данным, электроснабжение потребителей  будет возобновлено после ликвидации последствий технологического нарушения. Планируется, что электричество в домах одесситов появится уже к концу дня 7 июня 2018 г. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги